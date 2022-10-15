Мова про шанувальника, який буде обожнювати персонажа гравця.

Розробники з Bethesda Game Studios вирішили скористатися старою ідеєю з The Elder Scrolls IV: Oblivion при розробці Starfield. У новій екшен-RPG теж з'явиться захоплений шанувальник, але з кількома відмінностями.

Такою інформацією в недавньому ролику з відповідями на питання гравців поділився генеральний директор Bethesda Тодд Говард.

Коли гравець в Oblivion перемагає на арені і отримує титул Великого чемпіона, у нього з'являється захоплений шанувальник. Це босмер з золотим волоссям, який скрізь слідує за головним героєм і вихваляє його подвиги. Спочатку присутність такого фаната може забавляти, але дуже скоро він починає дратувати своїми коментарями. Користувачі вбивали босмера найрізноманітнішими способами, однак той завжди повертався через деякий час.

У Starfield з'явиться аналогічний фанат, але користувачі самі зможуть вибрати його для себе. Розробники реалізували в прийдешній екшен-RPG багато незвичайних особливостей протагоніста. Одна з них називається "Шанований герой" і дозволяє обзавестися особистим фанатом.

"Ви заслужили увагу дратівливого захопленого шанувальника, який буде випадково з'являтися і базікати без угаву. Але є і плюс — він буде дарувати подарунки", — сказано в описі особливості.

Тобто в Starfield від фаната буде хоч якийсь толк. Правда, поки незрозуміло, наскільки цінними виявляться підношення, і чи варто заради них терпіти надокучливі коментарі.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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