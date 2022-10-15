Starfield / фото Bethesda

Розробники з Bethesda Game Studios вирішили скористатися старою ідеєю з The Elder Scrolls IV: Oblivion при розробці Starfield. У новій екшен-RPG теж з'явиться захоплений шанувальник, але з кількома відмінностями.

Такою інформацією в недавньому ролику з відповідями на питання гравців поділився генеральний директор Bethesda Тодд Говард.

Коли гравець в Oblivion перемагає на арені і отримує титул Великого чемпіона, у нього з'являється захоплений шанувальник. Це босмер з золотим волоссям, який скрізь слідує за головним героєм і вихваляє його подвиги. Спочатку присутність такого фаната може забавляти, але дуже скоро він починає дратувати своїми коментарями. Користувачі вбивали босмера найрізноманітнішими способами, однак той завжди повертався через деякий час.

Особливість "Шанований герой" / скриншот з відео

У Starfield з'явиться аналогічний фанат, але користувачі самі зможуть вибрати його для себе. Розробники реалізували в прийдешній екшен-RPG багато незвичайних особливостей протагоніста. Одна з них називається "Шанований герой" і дозволяє обзавестися особистим фанатом.

"Ви заслужили увагу дратівливого захопленого шанувальника, який буде випадково з'являтися і базікати без угаву. Але є і плюс — він буде дарувати подарунки", — сказано в описі особливості.

Тобто в Starfield від фаната буде хоч якийсь толк. Правда, поки незрозуміло, наскільки цінними виявляться підношення, і чи варто заради них терпіти надокучливі коментарі.

Starfield — основні подробиці

  • Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.
  • Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.
  • У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.
  • Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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