Карта GTA 6 вийшла майже вдвічі більшою, ніж у GTA 5.

Фанатська спільнота навколо GTA теж не сидить склавши руки. Поки Rockstar тримає інтригу і не поспішає ділитися новинами про GTA 6, деякі ентузіасти вирішили самі взяти ситуацію під контроль і відтворити мапу прийдешньої гри за уривками інформації з першого трейлера.

Модер під ніком Dark Space, наприклад, зібрав власну версію карти GTA 6 в ігровому рушії, використовуючи дані з витоків. Він стверджує, що розміри світу майбутньої гри майже вдвічі більші, ніж у GTA 5. Порівняння виглядало доволі кумедно: у GTA 5 на переліт із південної точки до північної йшло близько 3,5 хвилин, а в цій саморобній GTA 6 на аналогічний маршрут довелося витратити понад шість.

Причому справа не тільки в масштабах, фанати намагаються копіювати і географічне розмаїття. У їхній версії присутні великий мегаполіс, додаткові міста, значне озеро в центрі та цілі болота на півдні. Зрозуміло, що точність подібних реконструкцій під питанням, але саме прагнення зрозуміти, "що ж там буде", викликає повагу.

Особливо цікаво спостерігати за спробами відтворити передбачувані геймплейні сцени, на кшталт пограбування магазину за допомогою вантажівки і виривання сейфа прямо зі стіни. Усе, звісно, робиться на око і без гарантій схожості на фінальний продукт.

Раніше ми вже розповідали, що Rockstar може незабаром викласти другий трейлер GTA 6.

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