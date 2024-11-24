У телевізійних перешкодах була зашифрована азбука Морзе.

Фанати серії Silent Hill знайшли ще пачку прихованих послань у ремейку другої частини. Нагадаємо, що раніше реддитор зміг розшифрувати загадкові фотографії з гри.

У госпіталі Брукхейвен є телевізор, який транслює білий шум. Один із гравців під ніком Shiba зміг розчути там азбуку Морзе. Обробивши звук від шуму, він розшифрував нескінченно повторюване повідомлення, яке свідчило: "знову і".

Це ще одне підтвердження теорії про часову петлю, через яку Джеймс Сандерленд перебуває в Сайлент Гіллі вже багато років. Уже раніше згадані фотографії теж вказували на цю теорію.

Ще один телевізор знаходиться в апартаментах "Вуд-Сайд". Shiba зміг розшифрувати повідомлення: "навіщо ти це зробив, Джеймсе?". Це очевидно вказує на кінцівку гри та її головний сюжетний твіст.

Ще одне кумедне відсилання до вчинку Джеймса знайшли в тому ж госпіталі Брукхейвен. Коли герой читає плакат про симптоми депресії, у себе в голові він пропускає слово "вина", коли гравець може чітко бачити, що воно написано на постері.

Раніше ми розповідали, що власники Playstation 5 Pro зіткнулися з графічними проблемами в Silent Hill 2 Remake.

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