Користувачеві Reddit вдалося розібрати шифр на фотографіях, розкиданих по грі.

Нещодавно гравці виявили приховане послання в ремейку Silent Hill 2, яке викликало запитання від самого релізу гри.

Користувач Reddit поділився своїм відкриттям: він розкрив значення загадкових фотографій із підписами, які головний герой Джеймс знаходить по ходу гри.

Дослідник помітив, що на кожній фотографії присутня певна кількість об'єктів, і пов'язав це число з відповідною літерою в підписі до знімка. Наприклад, на одній із фотографій зображено сім птахів і фраза "Church Entrance". Взявши сьому букву з цієї фрази - E, він почав складати отримані літери в повідомлення.

У результаті йому вдалося скласти фразу з 26 букв: "You've been here for two decades" ("Ти тут два десятиліття"). Фанати вважають, що таке послання не могло бути випадковістю і пропонують два можливих пояснення.

Перше - розробники таким чином відзначили, що з виходу оригінальної гри минуло понад 20 років. Друге - вони підтвердили давню теорію про часову петлю, згідно з якою Джеймс назавжди застряг у Сайлент Гіллі та постійно переживає події гри.

