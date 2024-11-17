Власники Playstation 5 Pro масово скаржаться в соціальних мережах на графічні помилки в Silent Hill 2 Remake.
На це звернули увагу на сабреддіті r/silenthill. Користувачі зазначають, що Silent Hill 2 Remake на новій консолі зламана, у грі зустрічається безліч графічних артефактів:
"Я навіть не можу змусити себе грати в такому стані, тому що це так відволікає. Мені здається, що навіть якби я грав у гру в такому стані, вона б тільки погіршилася впродовж усієї гри, і я б ще більше розлютився."
Найімовірніше, це пов'язано з новою технологією суперсемплінгу від Sony - Playstation Spectral Super Resolution. Ремейк Сайлент Гілл ще не отримав патч-апдейт для Playstation 5 Pro, але технології з нової консолі там уже застосовуються. Це і може спричинити такі графічні помилки, як гостінг і флікерінг, які трапляються в грі.
Раніше ми розповідали, що Playstation 5 Pro отримала першу знижку всього через тиждень після початку продажів. Хоч зниження ціни зовсім несуттєве, це дивно, адже раніше Sony не робила знижок на свої релізи так скоро.