Гра ще не отримала патч для Playstation 5 Pro.

Власники Playstation 5 Pro масово скаржаться в соціальних мережах на графічні помилки в Silent Hill 2 Remake.

На це звернули увагу на сабреддіті r/silenthill. Користувачі зазначають, що Silent Hill 2 Remake на новій консолі зламана, у грі зустрічається безліч графічних артефактів:

"Я навіть не можу змусити себе грати в такому стані, тому що це так відволікає. Мені здається, що навіть якби я грав у гру в такому стані, вона б тільки погіршилася впродовж усієї гри, і я б ще більше розлютився."

Найімовірніше, це пов'язано з новою технологією суперсемплінгу від Sony - Playstation Spectral Super Resolution. Ремейк Сайлент Гілл ще не отримав патч-апдейт для Playstation 5 Pro, але технології з нової консолі там уже застосовуються. Це і може спричинити такі графічні помилки, як гостінг і флікерінг, які трапляються в грі.

Раніше ми розповідали, що Playstation 5 Pro отримала першу знижку всього через тиждень після початку продажів. Хоч зниження ціни зовсім несуттєве, це дивно, адже раніше Sony не робила знижок на свої релізи так скоро.

Вас також можуть зацікавити новини: