ШІ не повинен бути розумнішим за гравця, вважає Тім Кейн.

Тім Кейн, один із творців легендарної серії Fallout, торкнувся актуальної теми штучного інтелекту, особливо поведінки ШІ-супротивників у сучасних іграх.

У своєму блозі Тім Кейн поділився своїм баченням того, яким має бути штучний інтелект в іграх:

"ШІ-супротивники мають постійно кидати виклик гравцеві: змушувати гравця відчувати, що йому загрожує небезпека, що цей супротивник може справді завдати шкоди їм."

Він наголосив, що вороги не повинні бути занадто передбачуваними або діяти за шаблоном, щоб не надто все спрощувати для гравця і не дати йому занудьгувати: "Противники не повинні бути занадто дурними або роботизованими (якщо тільки вони не роботи), щоб вони не були занадто передбачуваними, оскільки тоді гравець знатиме: 'Я можу зробити те-то і те-то, і ШІ завжди реагує так-то'. Це весело, коли ти відчуваєш, що можеш контролювати бій, але якщо ШІ занадто передбачуваний, це здається занадто спрощеним."

Проте Кейн зазначив, що деяка передбачуваність може бути корисною для відчуття прогресу. Тоді гравець думає, що він розумніший за комп'ютер: "Деяка передбачуваність ШІ - це добре, створює для гравців відчуття, що вони розумніші, немов вони мають більше контролю, але це щось, що має приходити зі здібностями, які гравці отримують. Якщо вороги завжди передбачувані за будь-яких обставин, незважаючи на рівень гравця, наявні в нього здібності - то це, можливо, занадто простий ШІ."

Тім Кейн - ветеран ігрової індустрії з більш ніж 30-річним досвідом. Крім роботи над оригінальною Fallout, він брав участь у створенні таких культових ігор, як Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura і Vampire: The Masquerade - Bloodlines. Наразі він працює в Obsidian Entertainment над серією The Outer Worlds, продовжуючи робити свій внесок у розвиток жанру рольових ігор.

Раніше ми розповідали, що арт-директор нової RPG від Obsidian назвав Ілона Маска "маленьким гадёнышем".

