Для Playground Games це найвища похвала.

Британська студія Playground Games, яка входить до складу Microsoft, на червневій презентації Xbox показала трейлер нової Fable. Ролик виконаний на рушії гри і дає приблизне уявлення про графіку. Однак багато глядачів не повірили, що візуальна складова буде настільки якісною. Розробники вважають це похвалою.

Нещодавно Лукас Кельц, провідний художник з освітлення Playground Games, написав у Twitter публікацію на тему графіки в новій Fable. Він виклав чотири знімки зі свіжого трейлера гри. Розробник підписав картинки наступним повідомленням: "Люди, які не вірять, що це "реальна" [графіка] або що гра матиме саме такий вигляд, — один із найкращих компліментів".

У коментарях під постом один з користувачів заявив: "Unreal Engine 5 зробив таке можливим". Кельц відповів запереченням. За словами художника, нова Fable розробляється на рушії від Forza Horizon. Найімовірніше, технологію адаптували під створення екшен-RPG від третьої особи.

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Що відомо про нову Fable

Гру анонсували в 2020 році коротким кінематографічним трейлером, в якому жаба з'їла фею. З тих пір розробники майже не ділилися інформацією про геймплей і сюжет. Свіжий трейлер з Xbox Games Showcase також не розкрив конкретних деталей.

За розробку перезапуску Fable відповідає одна з внутрішніх команд Playground Games. Це британська студія, відома за гоночною серією Forza Horizon.

Гра вийде на ПК і Xbox Series, дата релізу не розголошується.

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