У ролику також можна побачити персонажів і кілька монстрів.

Презентація Xbox Game Showcase почалася з нового трейлера Fable — продовження і одночасно перезапуску культової рольової серії. Ролик виконали в комедійному стилі.

На відео демонструється Дейв, ентузіаст овочевих культур. Він розповів про себе та світ наступної частини Fable. У ролику показали кілька локацій, наприклад, похмуру вежу, на яку стрибнув звір і поле з величезними гарбузами. А ще глядачі могли побачити кількох персонажів.

Відео виконано на рушії гри, тобто дає приблизне уявлення, як вона буде виглядати. Однак геймплейні кадри відсутні. Подробиць сюжету свіжий ролик теж розкриває мало, але фанати точно можуть розраховувати на фірмову казкову атмосферу і багато сатири.

Що відомо про нову Fable

Гру анонсували в 2020 році коротким кінематографічним трейлером, в якому жаба з'їла фею. Відтоді офіційна інформація про проєкт майже не надходила.

За розробку перезапуску Fable відповідає одна з внутрішніх команд Playground Games. Це британська студія, відома за гоночною серією Forza Horizon.

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