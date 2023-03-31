Флешмоб з неприємним сюрпризом.

Шанувальники Resident Evil 4 вирішили влаштувати флешмоб і трохи познущатися над новими гравцями, які придбали ремейк. Вони почали масово радити стріляти в озеро, щоб отримати цінну нагороду. Ось тільки на практиці результат буде зовсім іншим.

В оригінальній Resident Evil 4 була цікава "великодка", яка перекочувала в оновлену версію. Якщо головний герой Леон Кеннеді стрельне в озеро, то звідти вилізе величезна риба і з'їсть його. Після цього доведеться починати проходження з останнього збереження.

Старі фанати Resident Evil 4 почали скрізь, де тільки можна, радити новим покупцям ремейка випробувати удачу зі стріляниною у водну гладь. Вони стверджували, що таким способом вдасться отримати унікальний костюм для Леона. Шанувальники заполонили своїми порадами відгуки в Steam і ТikТok. В результаті флешмоб спрацював: багато нових користувачів повелися і були з'їдені величезною рибою. Це підтверджують рецензії в Steam від незадоволених гравців, які нарікають на обман.

Відео дня

Ремейк Resident Evil 4-основні подробиці

Базовий сюжет в грі залишився без змін. Однак історію доповнили кількома епізодами і краще розкрили персонажів.

Ешлі перестала бути тягарем для гравців. Дівчині не потрібно наказувати ховатися, але можна використовувати інші команди. А якщо супутниця отримає багато шкоди, то доведеться їй допомагати піднятися на ноги.

Розробники також поліпшили окремі геймплейні механіки, додали нові локації і розширили старі, повністю перемалювали графіку і замінили звучання.

Рімейк Resident Evil 4 вийшов 24 березня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X і Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: