Спеціальна акція пройшла на одному з бразильських серверів проекту.

Вакцинація дісталася і до GTA Online. Фармацевтична компанія Pfizer вирішила популяризувати щеплення від COVID-19 серед жителів Бразилії. Для цього вона провела вельми незвичайну акцію.

Як передає портал GamePressure, захід проходив на рольовому сервері Cidade Alta. У співпраці з агентствами Ogilvy Brazil і Druid Pfizer реалізувала пункт вакцинації. Кожна людина могла відвідати його, щоб зробити укол від COVID-19 своєму персонажу. Нагородою за це була спеціальна синя пов'язка, яку можуть носити віртуальні герої.

Після вакцинації в GTA Online багато людей почали викладати в соцмережі фото. Вони показували, що отримали щеплення і в реальності, і у віртуальному світі.

Коротко про GTA Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. У серпні поточного року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийдуть версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Реліз на новому поколінні консолей напевно допоможе підняти статистику продаж.

Автор: Назар Степорук