У перші дні незаконного російського вторгнення на територію нашої країни в Мережі з'явилося відео, яке встигло стати культовим. Ролик показував, як український фермер на тракторі буксирує вкрадений танк окупантів. А тепер за мотивами цієї події з'явилася повноцінна гра. Як нескладно здогадатися, в ній пропонується примірити роль фермера, який повинен розібратися з російською технікою.
Проект називається Farmers Stealing Tanks і запускається прямо в браузері. Доступ до гри здійснюється через сайт PixelForest, а він, у свою чергу, працює на базі Itch.io.
Суть Farmers Stealing Tanks максимально проста. Потрібно управляти трактором з видом зверху, чіпляти російські танки і відвозити в комору. За це нараховуються очки, яких необхідно набрати якомога більше. У "головного героя" є три життя. Вони віднімаються при попаданні ворожих снарядів. Здоров'я відновлюється за допомогою транспортування бойових машин з червоним відмітками і пляшок зі спиртним.
Танки окупантів чіпляються автоматично — потрібно лише правильно навестися на ціль. А ось до управління доведеться звикнути, так як трактор аж надто жваво пересувається і ковзає по землі. Геймплей в Farmers Stealing Tanks супроводжується веселою музикою з українськими мотивами.
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