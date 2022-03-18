Користувачам потрібно поцупити якомога більше танків і не потрапити під обстріл.

У перші дні незаконного російського вторгнення на територію нашої країни в Мережі з'явилося відео, яке встигло стати культовим. Ролик показував, як український фермер на тракторі буксирує вкрадений танк окупантів. А тепер за мотивами цієї події з'явилася повноцінна гра. Як нескладно здогадатися, в ній пропонується примірити роль фермера, який повинен розібратися з російською технікою.

Проект називається Farmers Stealing Tanks і запускається прямо в браузері. Доступ до гри здійснюється через сайт PixelForest, а він, у свою чергу, працює на базі Itch.io.

Суть Farmers Stealing Tanks максимально проста. Потрібно управляти трактором з видом зверху, чіпляти російські танки і відвозити в комору. За це нараховуються очки, яких необхідно набрати якомога більше. У "головного героя" є три життя. Вони віднімаються при попаданні ворожих снарядів. Здоров'я відновлюється за допомогою транспортування бойових машин з червоним відмітками і пляшок зі спиртним.

Танки окупантів чіпляються автоматично — потрібно лише правильно навестися на ціль. А ось до управління доведеться звикнути, так як трактор аж надто жваво пересувається і ковзає по землі. Геймплей в Farmers Stealing Tanks супроводжується веселою музикою з українськими мотивами.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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