Філ Спенсер - великий фанат портативних платформ.

Уже кілька місяців ходять чутки, що Xbox працює над першою у своїй історії портативною консоллю. Тепер же на ці чутки натякнув Філ Спенсер, голова Xbox.

В інтерв'ю Bloomberg Спенсер заявив, що він дуже хотів би, щоб Xbox що-небудь зробила в напрямку портативних пристроїв. Саме видання зазначило, що компанія вже веде роботи над прототипами, Філ парирував, що до виходу такого пристрою ще кілька років:

"У довгостроковій перспективі мені подобається, що ми створюємо пристрої, і я думаю, що наша команда може зробити кілька дійсно інноваційних робіт."

Кілька місяців тому Філ Спенсер розповідав, що він великий фанат портативних пристроїв: "Коли я дивлюся на Steam Deck, ROG і мій Legion Go, я стаю великим шанувальником цього простору".

Відео дня

Поки ми чекаємо на новий пристрій від Xbox, хтось його вже робить. Ентузіаст зміг зробити портативну версію найпершого Xbox, на якому можна пограти в усі ексклюзиви платформи. Портативка отримала 9-дюймовий екран з роздільною здатністю 864x480 і чотири акумулятори.

Вас також можуть зацікавити новини: