Якщо чутки вірні, то у 2026 році вийде дві нові консолі Xbox, однією з яких стане "портативка".

Ходять чутки, що Microsoft працює над портативною Xbox до 25-річчя консолі, але в ентузіаста під ніком Redherring32 вже зараз є такий пристрій. Щоправда, він не вирізняється високою продуктивністю. На це звернув увагу портал Tom's Hardware.

Це не емуляція і не портативка на базі ПК. В основі пристрою лежить материнська плата оригінального Xbox 2001. Щоб вмістити плату у відносно компактний корпус, її довелося розрізати на кілька частин, а потім з'єднати потрібні контакти. Це класичний спосіб виготовлення портативок на базі повноцінних пристроїв.

За словами користувача, на модифікацію друкованої плати пішло близько чотирьох місяців. У Tom's Hardware зазначили, що ця модифікація є однією з найамбітніших, які коли-небудь бачила спільнота Xbox, і першим прямим перетворенням Xbox на портативну консоль.

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Сама консоль обзавелася 9-дюймовим 480p екраном, чотирма акумуляторами формату 21700, дротовою зарядкою на 100 Вт через USB-C і підтримкою Wi-Fi 6. Щоб забезпечити Xbox новими можливостями, довелося спроектувати і виготовити 12 спеціальних друкованих плат.

З погляду геймплея, портативна версія Xbox практично не відрізняється від стандартної, за винятком того, що елементи управління вбудовані прямо в пристрій. Найближчими тижнями автор проекту планує викласти всі вихідні коди, щоб зробити собі портативну Xbox міг кожен охочий.

За інсайдерськими даними, Microsoft випустить новий Xbox і портативного конкурента Steam Deck у 2026 році. Реліз буде присвячено 25-річчю Xbox і головної ігрової франшизи бренду – Halo. Точна дата, на яку випадає річниця – 15 листопада 2026 року.

Якщо чутки підтвердяться, то Xbox нового покоління вийде на рік-два раніше за PS6, який очікується не раніше 2027-го. Видавець намагається повторити стратегію, яку він застосовував з Xbox 360, випустивши консоль на рік раніше за PlayStation 3. Це зробило Xbox 360 найбільш продаваною консоллю Microsoft за всю історію існування ігрового підрозділу.

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