CD Projekt RED оголосила про випуск нового коміксу під назвою The Little Witcher, який призначений для батьків і фанатів серії Відьмак будь-якого віку.
Анонс відбувся в соціальних мережах компанії. Прийдешня графічна новела пропонує свіжий і безтурботний погляд на знамениту франшизу. У центрі сюжету Геральт з Рівії, легендарний мисливець на монстрів, який намагається поєднувати свої небезпечні пригоди з опікою над маленькою Цирі. Проводячи час разом, Геральт навчає її ремесла відьмака, стикаючись зі звичайними батьківськими турботами і труднощами виховання.
Проєкт реалізується у співпраці з видавництвами Del Rey Books і Penguin Random House. Автори The Little Witcher обіцяють серію історій, які змусять читачів "посміхатися, дивуватися і розуміти, що виховання маленького відьмака нічим не відрізняється від догляду за будь-якою іншою дитиною".
Продажі графічної новели почнуться в травні 2025 року в Сполучених Штатах і Канаді. Попередні замовлення вже доступні, і вартість видання становить 16 доларів. Інформації про вихід коміксу в інших регіонах поки немає.
Нагадаємо, що також ми розповідали про масштабну фанатську модифікацію Tales of The Witcher для Відьмака 3. Мод додає створене з нуля королівство Цинтра, а також розповідає нову історію про пригоди Геральта. Хронологічно події доповнення відбуваються раніше за всі книги та ігри.