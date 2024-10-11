Новела The Little Witcher покаже як Геральт поєднував виховання маленької Цирі та роботу мисливцем на чудовиськ.

CD Projekt RED оголосила про випуск нового коміксу під назвою The Little Witcher, який призначений для батьків і фанатів серії Відьмак будь-якого віку.

Анонс відбувся в соціальних мережах компанії. Прийдешня графічна новела пропонує свіжий і безтурботний погляд на знамениту франшизу. У центрі сюжету Геральт з Рівії, легендарний мисливець на монстрів, який намагається поєднувати свої небезпечні пригоди з опікою над маленькою Цирі. Проводячи час разом, Геральт навчає її ремесла відьмака, стикаючись зі звичайними батьківськими турботами і труднощами виховання.

Проєкт реалізується у співпраці з видавництвами Del Rey Books і Penguin Random House. Автори The Little Witcher обіцяють серію історій, які змусять читачів "посміхатися, дивуватися і розуміти, що виховання маленького відьмака нічим не відрізняється від догляду за будь-якою іншою дитиною".

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Продажі графічної новели почнуться в травні 2025 року в Сполучених Штатах і Канаді. Попередні замовлення вже доступні, і вартість видання становить 16 доларів. Інформації про вихід коміксу в інших регіонах поки немає.

Нагадаємо, що також ми розповідали про масштабну фанатську модифікацію Tales of The Witcher для Відьмака 3. Мод додає створене з нуля королівство Цинтра, а також розповідає нову історію про пригоди Геральта. Хронологічно події доповнення відбуваються раніше за всі книги та ігри.

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