Глава студії не хоче змушувати розробників працювати на свята.

Розробники Terraria зі студії Re-Logic вкотре перенесли останнє оновлення для гри. Тепер апдейт 1.4.5 варто очікувати лише наступного року.

Один із розробників Re-Logic Тед Мерфі написав пост на офіційному сайті Terraria. Коротенько: оновлення майже готове, але фінальні штрихи займуть більше часу, ніж очікувалося. Команда не хоче працювати на зимові свята, тому апдейт побачить світ уже в 2025 році:

Для Re-Logic головне якість, а не швидкість, тому розробники сподіваються, що гравці поставляться з розумінням до такого рішення:

Відео дня

"Ми впевнені, що для багатьох це не буде радісною новиною, але ми як і раніше залишаємося студією, для якої на першому місці стоїть якість, тому ми витратимо час, необхідний для того, щоб кожне оновлення було "як треба". І ми думаємо, що коли оновлення вийде, всі оцінять цей час і турботу."

Якщо ви це читаєте і пригадуєте, що для Terraria вже виходило "фінальне" оновлення, то вам не здається. У 2020 році розробники випустили для гри останній апдейт, але вже у 2022-му анонсували ще одну версію, цього разу з кросовером із метроідваніванією Dead Cells. Спочатку оновлення мало вийти ще у 2023 році.

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