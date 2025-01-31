Головна гра Xbox Series на релізі, Forza Horizon 5, добереться до PS5.

Microsoft анонсувала реліз Forza Horizon 5 на Playstation 5. Гоночна гра з'явиться на консолі Sony навесні 2025 року, але точна дата поки не оголошена.

За порт відповідає студія Panic Button за підтримки Turn 10 Studios і Playground Games. Версія для PS5 міститиме весь контент, доступний на ПК і Xbox, а також підтримку кросплатформенної гри між усіма платформами.

Сторінка Forza Horizon 5 вже з'явилася в PlayStation Store, і гру можна додати до списку бажаного.

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Розробники також анонсували безкоштовне оновлення Horizon Realms, яке вийде одночасно на всіх платформах. У ньому гравці зможуть досліджувати добірку улюблених світів Evolving Worlds.

Forza Horizon 5 уперше вийшла на ПК, Xbox Series і Xbox One у листопаді 2021 року. Критики тепло зустріли гру, поставивши їй 92 бали зі 100 на Metacritic.

Раніше ми розповідали, що ексклюзив Playstation 5 Rise of the Ronin вийде на ПК у березні цього року. З моменту релізу гри на консолі минуло трохи більше півроку.

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