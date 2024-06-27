Розробникам потрібен час, щоб відполірувати гру буквально до блиску і розширити ігрові механіки.

Розробник Frostpunk 2 повідомив про перенесення релізу гри. Продовження однієї з найкращих стратегій останніх років вийде на два місяці пізніше – 20 вересня замість раніше запланованого 25 липня.

Змінити дату релізу 11 bit studios підштовхнули відгуки тих, хто взяв участь у бета-тестуванні, яке проходило кілька місяців тому. Затримка дасть змогу доопрацювати проєкт, щоб кінцевий продукт "відповідав очікуванням гравців і перебував у своєму найкращому стані", зазначили в студії.

У своєму пості автори також наголосили, що вони хочуть, щоб на релізі було більше ігрових можливостей, тому в додаткові два місяці вони до того ж розширюватимуть механіки. Наприклад, додати більше способів справлятися з кризами на кшталт протестів і керувати робочою силою.

Також розробники збираються додати нову функцію під назвою Zoom Stories. Завдяки їй гравці зможуть наблизити камеру максимально близько в деяких районах і стежити за діяльністю городян.

У гри вже є сторінки на всіх головних ПК-майданчиках – Steam, GOG, EGS, крім того, у день релізу вона поповнить каталог Game Pass на ПК. Консольна версія гри вийде пізніше, розробники поки не назвали точну дату.

Чому ми чекаємо Frostpunk 2

Без перебільшень, головна стратегія цього року. ЗМІ у своїх прев'ю називають Frostpunk 2 масштабним, суворим і навіть жорстоким, але при цьому надзвичайно захопливим і багато в чому несхожим на оригінал.

Попри збільшені масштаби, у Frostpunk 2, як і в першій частині, гравцям доведеться стежити не тільки за виживанням міста, а й за утриманням влади, беручи участь у політичних інтригах. Щоб задовольнити різні фракції, потрібно коригувати свою політику або зіткнутися з наслідками відмови це робити.

Frostpunk 2 поступається лише Black Myth: Wukong і Hollow Knight: Silksong як найбажаніша гра у користувачів Steam. А ще вона отримає офіційну українську локалізацію.

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