Преса оцінила, зокрема графіку, збільшені масштаби і моральні дилеми.

25 липня на ПК виходить Frostpunk 2 – сиквел однієї з найкращих стратегій останніх років, який також отримає український переклад. У списку найочікуваніших ігор у Steam гра перебуває на третьому місці, поступаючись лише Black Myth: Wukong і Hollow Knight: Silksong.

За кілька місяців до релізу команда 11 bit studios провела превью-сесію Frostpunk 2. Журналістам популярних видань дали можливість познайомитися з передрелізною версією гри і дозволили публікувати геймплейні ролики.

Очікувано, Frostpunk 2 справила на рецензентів дуже приємне враження. Журналісти назвали тайтл масштабним, суворим і навіть жорстоким, але при цьому надзвичайно захопливим і багато в чому несхожим на оригінал. Преса оцінила, зокрема графіку, глибокі механіки та моральні дилеми. Наприклад, у грі є можливість відправити дітей-злочинців у шахту, а потім пожертвувати ними під час пожежі.

Незважаючи на збільшені масштаби, у Frostpunk 2, як і в першій частині, гравцям доведеться стежити не тільки за виживанням міста, а й за утриманням влади, беручи участь у політичних інтригах. Щоб задовольнити різні фракції, потрібно коригувати свою політику або зіткнутися з наслідками відмови це робити.

Що стосується продуктивності, то і тут все добре. У виданні GamesRadar відзначили, що за кілька годин гри вони не зустріли жодного бага. Це чудовий знак, враховуючи, що зараз Frostpunk 2 перебуває "на стадії полірування і вилову багів".

У гри вже є сторінки на всіх головних ПК-майданчиках – Steam, GOG, EGS, крім того, у день релізу вона поповнить каталог Game Pass на ПК. Консольна версія гри вийде пізніше, розробники поки не назвали точної дати.

Відео Frostpunk 2 з геймплеєм і враженнями

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