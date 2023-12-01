Ця послуга надає повний доступ до сотень ігор за щомісячну плату замість їх придбання.

Компанія Microsoft вже давно живе мрією запустити свій ігровий сервіс Xbox Game Pass не тільки на своїх консолях, ПК і мобільних пристроях, але й на платформах конкурентів – PlayStation і Nintendo. Цей жест "авангардизму" від Microsoft може кардинально змінити розставлювання сил на ігровому ринку.

Фінансовий директор Xbox Тім Стюарт нещодавно виступив на саміті Wells Fargo TMT, де розкрив багато цікавої інформації. Зокрема, він обмовився, що в найближчих планах у компанії вивести Game Pass на "кожен екран, на якому можна грати".

Представник компанії відразу зауважив, що нічого не анонсує, але навряд чи це порожні слова – перші рішучі дії вже зроблені. Наприклад, на початку цього місяця Nvidia додала інтеграцію Microsoft Store та Game Pass до GeForce NOW. Аналогічним чином, найімовірніше, буде відбуватися злиття з іншими платформами.

Бажання розширити бізнес стало ключовим фактором, який підштовхнув Microsoft до придбання Activision Blizzard. Нещодавно техногігант після майже двох років розглядів з Sony і регуляторами закрив найбільшу в історії ігрової індустрії угоду – це говорить про те, що компанія не зупиниться і перед новими наміченими цілями.

Також, як уже відомо, Microsoft взяла на себе 10-річне зобов'язання з випуску Call of Duty на консолях Nintendo Switch. Й, скоріш за все, ігри такого рівня будуть доступні на портативках Nintendо саме через Game Pass і хмарний геймінг.

У чому популярність Game Pass

Це ігровий сервіс, який надає доступ до гігантської бібліотеки ігор за щомісячну плату. Вартість звичайного варіанту становить $ 9,99, а Ultimate – $14.99.

В Україні офіційно запущений тільки PC Game Pass – перші три місяці підписки можна придбати всього за 26,99 грн.

Бібліотека PC Game Pass містить понад 400 ігор, а Xbox Game Pass – в районі 500. Всі новинки від внутрішніх студій Microsoft з'являються в сервісі на релізі.

Наприклад, в першій половині грудня в Game Pass додавши Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider та ще 10 ігор.

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