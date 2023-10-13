Більшість нових ігор Activision Blizzard почнуть додавати до підписки на Game Pass у день випуску.

Компанія Microsoft після майже двох років судових розглядів з Sony та регуляторами офіційно закрила найбільшу в історії ігрової індустрії угоду і купила Activision Blizzard за $68.7 млрд.

Тепер Microsoft належать легендарні ігрові франшизи Call of Duty, StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch та інші, а більшість нових тайтлів почнуть додавати в підписку Game Pass в день релізу.

Вперше про угоду з придбання Activision Blizzard стало відомо ще торік в січні. Однак процес затягнувся на 20 місяців через перевірку численними антимонопольними регуляторами різних країн – зокрема, американської FTC і британської CMA. У підсумку всі вони схвалили поглинання.

Конкуренти з Sony теж довгий час відкрито виступала проти угоди Microsoft та Activision, побоюючись потенційної ексклюзивності нових частин Call of Duty для Xbox. Пізніше, щоправда, з'ясувалося, що керівництво Sony не хвилювалося про ігри, а просто не хотіло допустити злиття.

Як повідомляється, ігри Activision Blizzard продовжуватимуть виходити на PlayStation, але, схоже, що не всі. Частина "контенту" видавництва буде ексклюзивною для ПК і Xbox. Який сенс вкладається в слово" контент", поки незрозуміло, але йдеться скоріш за все, про певні ігри.

Трейлер, присвячений закриттю угоди

Нагадаємо, що у вересні 2020 Microsoft зробила не менш значну угоду, придбавши ZeniMax Media, материнську компанію Bethesda Softworks. Сума угоди склала $7,5 мільярда, а закрили договір у березні 2021-го. Завдяки цьому поглинанню корпорація заволоділа кількома відомими франшизами, включаючи Fallout і The Elder Scrolls.

Так, наприклад, нова гра Bethesda, Starfield, вийшла тільки на Xbox і ПК. За словами Тодда Говарда, те, що гру вирішили не випускати на консолі Sony, пішло їй явно на користь.

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