Сьогодні вночі на The Game Awards 2024 вперше представили трейлер "Відьмак 4". Зрозуміло, головною новиною стало те, що тепер гравцям доведеться грати за Цирі.
Геймдиректор Крістіан Калемба і виконавчий продюсер Мальгожата Мітренга дали ексклюзивне інтерв'ю виданню IGN, де розповіли, чому вибір припав саме на Цирі.
Мітренга зазначила, що вся сага про відьмака, зокрема й літературна, від самого початку була саме про Цирі, а не про Геральта, як може здатися з першого погляду:
"Вона завжди була головною, ще коли ви читали про неї в книгах. Вона дивовижний, багатошаровий персонаж. І, звісно, з Геральтом як із головним героєм ми вже попрощалися."
Калемба доповнив, що рішення зробити Цирі наступною протагоністкою було ухвалене в компанії ще 9 років тому, коли була закінчена історія Геральта: "Це була далеко не рулетка. Це не було випадковістю. Я пам'ятаю, як дев'ять років тому ми обговорювали, хто наступний? Була миттєва відповідь - Цирі."
За словами геймдиректора, Цирі у "Відьмак 4" ще молода, і тільки нещодавно ступила на шлях відьмацтва. Це дасть змогу зробити рольову систему гри гнучкішою та вільнішою, адже той же Геральт в іграх був уже досвідченим мисливцем на чудовиськ зі своїм усталеним світоглядом і принципами: "Ми хочемо, щоб гравці самі спробували визначити її. На відміну від Геральта, який був ветераном полювання на монстрів протягом усієї саги про Відьмака, Цирі тільки починає свою кар'єру. Це означає, що у гравців є можливість створити свою власну версію її"
Також Калемба мимохідь відповів на питання, яке цікавить фанатів: чому Цирі спокійно п'є відьмацькі еліксири в трейлері? Виявляється, що в якийсь момент після подій "Відьмак 3", Цирілла десь пройшла Випробування Травами і стала повноцінною відьмачкою. Хто провів мутації і як дівчина після них вижила - поки невідомо.
Серед інших гучних анонсів на The Game Awards 2024, окрім "Відьмака", - нова гра від Naughty Dog у космічному сеттингу.