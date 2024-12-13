Уся сага про відьмака, зокрема й літературна, від самого початку була про Цирі, зазначають розробники.

Сьогодні вночі на The Game Awards 2024 вперше представили трейлер "Відьмак 4". Зрозуміло, головною новиною стало те, що тепер гравцям доведеться грати за Цирі.

Геймдиректор Крістіан Калемба і виконавчий продюсер Мальгожата Мітренга дали ексклюзивне інтерв'ю виданню IGN, де розповіли, чому вибір припав саме на Цирі.

Мітренга зазначила, що вся сага про відьмака, зокрема й літературна, від самого початку була саме про Цирі, а не про Геральта, як може здатися з першого погляду:

Відео дня

"Вона завжди була головною, ще коли ви читали про неї в книгах. Вона дивовижний, багатошаровий персонаж. І, звісно, з Геральтом як із головним героєм ми вже попрощалися."

Калемба доповнив, що рішення зробити Цирі наступною протагоністкою було ухвалене в компанії ще 9 років тому, коли була закінчена історія Геральта: "Це була далеко не рулетка. Це не було випадковістю. Я пам'ятаю, як дев'ять років тому ми обговорювали, хто наступний? Була миттєва відповідь - Цирі."

За словами геймдиректора, Цирі у "Відьмак 4" ще молода, і тільки нещодавно ступила на шлях відьмацтва. Це дасть змогу зробити рольову систему гри гнучкішою та вільнішою, адже той же Геральт в іграх був уже досвідченим мисливцем на чудовиськ зі своїм усталеним світоглядом і принципами: "Ми хочемо, щоб гравці самі спробували визначити її. На відміну від Геральта, який був ветераном полювання на монстрів протягом усієї саги про Відьмака, Цирі тільки починає свою кар'єру. Це означає, що у гравців є можливість створити свою власну версію її"

Також Калемба мимохідь відповів на питання, яке цікавить фанатів: чому Цирі спокійно п'є відьмацькі еліксири в трейлері? Виявляється, що в якийсь момент після подій "Відьмак 3", Цирілла десь пройшла Випробування Травами і стала повноцінною відьмачкою. Хто провів мутації і як дівчина після них вижила - поки невідомо.

Серед інших гучних анонсів на The Game Awards 2024, окрім "Відьмака", - нова гра від Naughty Dog у космічному сеттингу.

Вас також можуть зацікавити новини: