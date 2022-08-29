Багато хто згадав свою зустріч з Ложем Хаосу.

Битви з босами — це зазвичай найскладніші випробування в іграх. Користувачам потрібно проявляти увагу, спритність і майстерність, щоб просунутися далі. Звичайно, іноді можна скинути складність, але такий підхід загрожує втратою інтересу. У більшості випадків битви з головгадами стають найяскравішими моментами проходження, проте іноді вони здатні сильно дратувати. Це доводить новий список від користувачів, в якому вони зібрали босів, що розжарюють нерви до межі.

Найбільшу кількість згадок серед гравців отримав Ложе Хаосу з першої частини Dark Souls. Він нескладний, але володіє однією дратівливою особливістю — розгонистими атаками. Своїми ударами противник з легкістю скидає користувачів з арени, а це миттєва смерть. Через постійні падіння битва з босом перетворюється на справжню муку.

З не меншою ненавистю гравці відгукувалися про Таємничу фігуру — необов'язкового боса з Kingdom Hearts: Birth by Sleep. Ворог рухається набагато швидше головного героя, тому стає дуже складно передбачати його дії і реагувати на удари.

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У список також потрапили Мати з The Evil Within 2 і фінальний ритмічний бос з Drakengard 3. А ще користувачі згадали про головгадів з підземель в Bloodborne.

Нагадаємо, нещодавно стримерка пройшла найскладнішого боса у Elden Ring, Маленію, Клинок Мікелли, персонажем першого рівня, граючи однією рукою.

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