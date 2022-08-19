MissMikkaa задалася неймовірно важкою ціллю.

Деякі фанати складних ігор від FromSoftware трішки мазохісти. Вони не тільки проходять проекти японської студії безліч разів, але і ставлять для себе додаткові умови. Босів з Dark Souls, Sekiro і Bloodborne вбивали на найрізноманітніших пристроях — від бананів до танцювального килимка. А один з блогерів навіть створив механізм, який обливав його бутафорською кров'ю після кожної смерті. До списку таких відчайдушних гравців приєдналася стрімерка MissMikkaa. Дівчина вирішила пройти Elden Ring однією рукою з персонажем першого рівня. І вона вже досягла певного успіху.

Стрімерка встигла здолати найскладнішого боса в новій екшен-RPG FromSoftware – Маленію, Клинок Мікелли. У боях дівчина покладається здебільшого на свою реакцію і знання атак ворогів. Вона вчасно здійснює перекати, відходить в сторону і завдає ударів в короткі проміжки, коли противник бездіє.

MissMikkaa керує персонажем однією рукою, використовуючи контролер DualSense. На другу стрімерка одягла носок, щоб не мати можливості її задіяти. Наступний бос, якого повинна вбити дівчина, — це Малікет Чорний Клинок. Але після перемоги над Маленією можна не сумніватися в здатності дівчини дійти до фіналу.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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