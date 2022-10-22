Журналісти опублікували попередні огляди гри.

Західні видання вже отримали прес-копії God of War Ragnarök і поділилися першими враженнями від гри. Журналісти розкрили різні подробиці і повідомили, що сиквел у всьому перевершує попередника 2018 року.

Репортери склали думки на основі перших годин проходження. Ragnarök, як і God of War 2018 року, створена у форматі "одного кадру", тобто завантаження повністю відсутні. Світ гри став більш вражаючим в плані графіки, а ще в ньому з'явилося більше життя. Це особливо відчувається при відвідуванні Свартальфахейму, де Кратос і Атрей будуть шукати велетня Тюра. Тут також можна взяти додатковий квест, присвячений закриттю трьох шахт. Гноми змушені працювати в них через наказ Одіна.

Одна з сюжетних ліній Ragnarök стосується Атрея і його пошуків своєї ролі в житті. Відносини між Кратосом і сином значно покращилися, але деяка напруга все ще відчувається. Головному герою важко впоратися з дорослішанням хлопця. А тим часом Атрей ставить батькові підліткові питання. Протагоністів зі старту супроводжує Мімір, який забезпечує різноманітність діалогів.

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У геймплеї немає нових механік, які кардинально змінюють Ragnarök в порівнянні з минулою частиною серії. Однак точкових змін в сиквелі предостатньо. Розробники значно збільшили видове різноманіття ворогів, відразу відкрили доступ до великого дерева навичок Кратоса і додали можливість атакувати з використанням предметів оточення, наприклад, каменів.

Битви в цілому стали більш цікавими і динамічними. Головний герой з самого початку озброєний Клинками Хаосу, а в битвах з'являються комбінації з різних видів супротивників, що змушує гравців часто міняти тактику дій.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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