Розробники показали, наскільки красивими будуть локації в прийдешньому екшені.

Sony і Santa Monica Studio продовжують підігрівати інтерес гравців до релізу God of War Ragnarök. Цього разу творці екшену поділилися добіркою барвистих скриншотів з демонстрацією скандинавських світів.

Зображення опублікував творчий директор проекту Рафаель Грассетті на особистому акаунті в Twitter.

Керівник виклав шість картинок з демонстрацією різних локацій. На них показана арена, оповита льодами, руїни дварфів, дивна будова зі стовпом світла і гігантські кам'яні брили на тлі зеленого світіння.

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Найімовірніше, на скриншотах демонструються всякі місця в Муспелльхеймі, Йотунхеймі, Ванахеймі і Хельхеймі. Раніше розробники повідомляли, що в сиквелі кількість світів зросте. Наприклад, гравці відвідають Свартальфахейм — батьківщину дварфів. Він теж демонструється на одному зі свіжих скриншотів.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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