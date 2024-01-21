Sony активно освоює ПК ринок, випускаючи на цій платформі свої ексклюзиви. Останніми релізами стали Returnal і The Last Of Us Part I. Вже офіційно підтверджено, що на початку 2024 року на ПК вийде Horizon Forbidden West, а всього видавець збирається перенести до кінця цього року шість PlayStation-ігор.
Принаймні якщо вірити даним, розповсюджуваним користувачем західного форуму, який нібито є співробітником компанії Nixxes, яка займається портуванням PlayStation-ігор на ПК. Список ігор включає:
- The Last of Us Part II: Remastered
- God of War: Ragnarok
- Demon's Souls
- Ghost of Tsushima: Director's Cut
- Gran Turismo 7
Також у витоку згадується Marvel's Spider-Man 2. Супергеройський екшен нібито вийде на ПК на початку 2025 року. Раніше до мережі потрапили внутрішні документи Insomniac Games, в яких говориться, що порт дійсно існує, а його розробка повинна стати найдорожчою в історії студії.
Ще джерело пише, що Sony обговорює можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son. Екшен вийшов на PS4 в 2014 році. Водночас про Bloodborne ніякої інформації від цього співробітника не надходило.
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