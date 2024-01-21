До кінця цього року на комп'ютери перенесуть The Last Of Us 2, God of War: Ragnarok і не тільки.

Sony активно освоює ПК ринок, випускаючи на цій платформі свої ексклюзиви. Останніми релізами стали Returnal і The Last Of Us Part I. Вже офіційно підтверджено, що на початку 2024 року на ПК вийде Horizon Forbidden West, а всього видавець збирається перенести до кінця цього року шість PlayStation-ігор.

Принаймні якщо вірити даним, розповсюджуваним користувачем західного форуму, який нібито є співробітником компанії Nixxes, яка займається портуванням PlayStation-ігор на ПК. Список ігор включає:

The Last of Us Part II: Remastered

God of War: Ragnarok

Demon's Souls

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Gran Turismo 7

Також у витоку згадується Marvel's Spider-Man 2. Супергеройський екшен нібито вийде на ПК на початку 2025 року. Раніше до мережі потрапили внутрішні документи Insomniac Games, в яких говориться, що порт дійсно існує, а його розробка повинна стати найдорожчою в історії студії.

Ще джерело пише, що Sony обговорює можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son. Екшен вийшов на PS4 в 2014 році. Водночас про Bloodborne ніякої інформації від цього співробітника не надходило.

2024-й вже почався з повернення "Принца Персії" і перевидання однієї з найкращих ігор в історії. А до кінця січня нас чекає продовження культової серії файтингів і нова частина Yakuza. УНІАН зібрав п'ятірку ігор січня, які варто додати в список бажаного.

Також у лютому очікувався реліз S.T.A.L.K.E.R. 2, але його знову перенесли. Тепер на вересень. Українська студія каже, що це останнє перенесення.

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