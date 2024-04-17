Почати грати в самурайський екшен вийде вже з GeForce GTX 960, ну а щоб насолодитися всією красою ПК-версії знадобиться RTX 4080.

Ghost of Tsushima, один з останніх великих ексклюзивів PlayStation 4, в травні завітає на ПК. За місяць до виходу Sony оприлюднила системні вимоги самурайського екшену, за який відповідає студія Nixxes Software. У їхньому послужному списку ПК-версії Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man і Miles Morales, тому за продуктивність переживати не доводиться.

Почати грати в Ghost of Tsushima вийде вже з відеокартою GeForce GTX 960, але доведеться задовольнятися роздільною здатністю 720p і 30 кадрами в секунду. Ну а щоб насолодитися всією красою ПК-версії Ghost of Tsushima знадобиться GeForce RTX 4080.

Мінімальні – 720p і 30 fps

ОС: Windows 10 (64-бітна)

Windows 10 (64-бітна) Процесор: Intel Core i3-7100 або AMD Ryzen 3 1200 або AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-7100 або AMD Ryzen 3 1200 або AMD Ryzen 3 1200 Оперативна пам'ять: 8 ГБ

8 ГБ Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 або AMD Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GeForce GTX 960 або AMD Radeon RX 5500 XT Місце на диску: 75 ГБ (рекомендується SSD)

Середні – 1080p і 60 fps

ОС: Windows 10 (64-бітна)

Windows 10 (64-бітна) Процесор: Intel Core i5-8600 або AMD Ryzen 5 3600 або AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 або AMD Ryzen 5 3600 або AMD Ryzen 5 3600 Оперативна пам'ять: 16 ГБ

16 ГБ Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 5600 XT Місце на диску: 75 ГБ (SSD)

Високі – 1440p і 60 fps або 4К і 30 fps

ОС: Windows 10 (64-бітна)

Windows 10 (64-бітна) Процесор: Intel Core i5-11400 або AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 або AMD Ryzen 5 5600 Оперативна пам'ять: 16 ГБ

16 ГБ Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 або AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 або AMD Radeon RX 6800 Місце на диску: 75 ГБ (SSD)

Максимальні – 4К і 60 fps

ОС: Windows 10 (64-бітна)

Windows 10 (64-бітна) Процесор: Intel Core i5-11400 або AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 або AMD Ryzen 5 5600 Оперативна пам'ять: 16 ГБ

16 ГБ Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XT Місце на диску: 75 ГБ (SSD)

Ghost of Tsushima – системні вимоги

Але це ще не все. "Привид Цусіми" – перша гра Sony на ПК, у якій використовується новий оверлей PlayStation, що містить ваш список друзів, трофеї, налаштування і ваш профіль. А геймери з PlayStation та ПК зможуть зіграти разом у кооперативному режимі Legends.

Додамо, що на ПК вийде повна версія гри у вигляді комплекту Director's Cut, що містить усі додаткові матеріали, випущені раніше. Також комп'ютерний порт отримає різні поліпшення, зокрема необмежену частоту кадрів, підтримку широкоформатних моніторів і технології NVIDIA DLSS 3.

ПК-версія Ghost of Tsushima: Director's Cut вийде вже 16 травня, у Steam і Epic Games Store відкрито попередні замовлення. Вартість гри – 1699 гривень.

Коротко про Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – це пригодницький екшен у відкритому світі від студії Sucker Punch. Дії гри розгортаються в 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію, коли острів Цусіма був захоплений агресорами.

Головний герой, самурай, на ім'я Дзін Сакай, вирішує порушити свій кодекс і боротися з ворогами методами сінобі. Гра дебютувала в липні 2020 року ексклюзивно на PlayStation 4, а пізніше дісталася до PlayStation 5.

На агрегаторі рецензій OpenCritic екшен Ghost of Tsushima здобув 84 бали від преси та 9,3 бала від користувачів на основі більш ніж 15 тисяч відгуків.

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