Анонс може відбутися вже цього місяця з релізом до кінця 2024 року.

Надійний інсайдер billbil-kun підтвердив інформацію, яка і так не була якимось особливим секретом – God of War Ragnarök стане однією з наступних ігор Sony, портованих на комп'ютери.

Повідомляється, що ПК-версію мають анонсувати до кінця травня – ймовірно, на наступній презентації PlayStation Showcase, яка, за даними інсайдерів, відбудеться найближчими тижнями.

Що стосується інших деталей і можливої дати виходу God of War: Ragnarok на ПК, то інформації поки що немає, але, як правило, від моменту анонсу до релізу в Sony минає не більше 5-6 місяців. Тому, найімовірніше, Кратос повернеться на комп'ютери вже цієї осені. Нагадаємо, попередня частина, God of War (2018) вийшла на ПК у січні 2022 року.

Sony останніми роками активно освоює ПК-ринок, випускаючи на цій платформі свої ексклюзиви. В березні цього року Horizon Forbidden West дісталася персональних комп'ютерів, а 16 травня виходить Ghost of Tsushima – тут можна подивитися системні вимоги екшену.

За чутками, до кінця 2024 року на ПК також вийдуть Demon's Souls і Gran Turismo 7. А супергеройський екшен Marvel's Spider-Man 2 добереться до ПК на початку 2025. Ще в Sony нібито обговорюють можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

God of War Ragnarök – що потрібно знати про гру

Це продовження God of War 2018 року – м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології. За сюжетом сиквела, головний герой Кратос і його змужнілий син Атрей повинні запобігти Рагнареку – загибелі богів і всього сущого.

God of War Ragnarök вийшла на PS4 і PS5 у листопаді 2022 року. Гра очікувано отримала найвищі оцінки від критиків і вважається однією з найкращих в історії PlayStation.

У грудні 2023 року для гри вийшло безкоштовне доповнення-рогалик "Вальгалла", за проходження якого відкривається скін молодого Кратоса з перших частин God of War.

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