Вихід Ghost of Yotei заплановано на 2025 рік, але без конкретної дати.

Ghost of Yotei отримала віковий рейтинг у Тайвані, про що повідомили Gematsu. Найчастіше це означає, що розробка проєкту вже вийшла на фінішну пряму.

В описі вказані сцени жорстокості, вживання тютюну та алкоголю, а також ненормативна лексика.

Ghost of Yotei - пряме сюжетне продовження Ghost of Tsushima. Дії розгортаються біля підніжжя гори Йотей майже через 400 років після подій першої частини. За словами авторів, у центрі уваги цього разу образ Привида як месника, що діє з тіні.

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Це також перший проєкт Sucker Punch, розроблений винятково під Playstation 5, завдяки цьому розробники обіцяють ще глибший, деталізований і візуально насичений ігровий світ.

Реліз Ghost of Yotei запланований на 2025 рік, але поки без точної дати. Гра буде ексклюзивом для Playstation 5.

На тлі запланованого релізу GTA 6 восени не виключено, що Sony перенесе своє звичне вікно релізу з вересня-жовтня на, скажімо, кінець літа, щоб не конкурувати з проєктом Rockstar.

Раніше ми розповідали, що в Японії стрімко набирає популярність послуга з оренди Playstation 5 заради проходження ексклюзивів. У середньому консоль можна орендувати за 6 доларів на тиждень.

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