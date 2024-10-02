Творчі директори Sucker Punch розповіли, що в сюжеті гри акцент зроблено на ідеї Привида

Новий анонсований сиквел Ghost of Tsushima під назвою Ghost of Yotei обіцяє надати гравцям менш одноманітний відкритий світ з унікальним досвідом.

Таку заяву зробили розробники з Sucker Punch Нейт Фокс і Джейсон Коннелл, креативні директори першої частини, які дали інтерв'ю The New York Times, де обговорили особливості майбутнього проєкту.

Одним із завдань при створенні відкритого світу є його повторювана природа, коли доводиться виконувати одні й ті самі дії знову і знову, зазначив Коннелл. "Ми прагнемо знайти баланс і запропонувати унікальні враження".

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Свого часу Ghost of Tsushima отримала критику за повторювані активності, що заповнювали відкритий світ. У сиквелі Sucker Punch зробить усе можливе, щоб зробити світ максимально різноманітним і цікавим.

У Ghost of Yotei головна героїня Ацу зможе володіти як вогнепальною зброєю, так і холодною, а гравці отримають більший контроль над її історією.

Ghost of Yotei розповість історію "помсти аутсайдера", Ацу доведеться подорожувати степами і тундрами. Сеттінг гри був натхненний двома дослідницькими поїздками Sucker Punch на північ Японії. Вид на гору Йотей з озера Тоя справив на розробників величезне враження. Джейсон Коннелл поділився, що просто сидів і дивився на гору протягом двох годин.

На північному сході Хоккайдо розташований національний парк Ширетоко, який також послужив джерелом натхнення. Особливість цього парку полягає в його жителях: у заповіднику мешкають дикі ведмеді. "Перебувати в цьому неймовірно красивому парку із зазубреними кручами і водою, постійно усвідомлюючи, що тут мешкають небезпечні ведмеді, було захоплююче. Ми прагнемо передати це почуття небезпеки в грі".

Реліз Ghost of Yotei заплановано на 2025 рік. Гра стане ексклюзивом для Playstation 5.

Трохи про Ghost of Yotei

Ghost of Yotei був представлений на нещодавньому State of Play. Трейлер познайомив гравців з Ацу і новим місцем дій. Події розгортаються біля підніжжя гори Йотей через майже 400 років після першої частини. Під час написання головної героїні сценаристи хотіли зробити акцент на бік Привида, месника під маскою.

Також представник Sucker Punch поділився, що Ghost of Yotei стане для студії першим проєктом, зробленим відразу для Playstation 5. Це дало змогу розробникам зробити ігровий світ ще більш реалістичним і захопливо красивим.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Horizon, ще одна серія ігор, що видається Sony, отримає онлайн спін-офф. Таку інформацію оприлюднив інсайдер Джейсон Шрайер. За його словами, одиночного продовження серії доведеться чекати ще довго.

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