PlayStation Showcase суцільно складалася з анонсів і трейлерів. І хоча гучних дебютів було небагато, шоу виявилося насиченим. Ми вже писали про ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater і колекцію з трьох перших частин серії, трейлери Assassin's Creed Mirage та Alan Wake 2, геймплейну демонстрацію Marvel's Spider-Man 2 і показ портативної консолі Project Q. А в цьому матеріалі УНІАН вирішив зібрати інші ігри, які продемонстрували в рамках PlayStation Showcase.

Ghostrunner 2

Сиквел динамічного екшену в кіберпанковій стилістиці. Розробники пообіцяли реалізувати великий світ і діалоги з персонажами, а бойову систему — значно поліпшити. З'являться також швидкісні поїздки на мотоциклі локаціями. Випуск у 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X та Series S.

Immortals of Aveum

Показали новий трейлер магічного шутера з купою геймплейних кадрів. Можна побачити застосування різних здібностей, а також бої з босами.

Helldivers 2

Кооперативний шутер анонсували трейлером з жартами і геймплеєм. Сиквел відзначиться багатим арсеналом, кастомізацією зброї і наявністю безлічі ворогів.

Phantom Blade Zero

Анонсована китайська версія Sekiro. Це буде екшен зі складною бойовою системою, в якій належить стати Темним Наїзником і виконати місію свого Ордена. Судячи з трейлеру, можна розраховувати на високу динаміку боїв і різні навички поводження з холодною зброєю.

Sword of the Sea

Нова гра від творців Journey і Abzu. Користувачів чекає медитативна подорож пустелею на мечі, який виступає імпровізованим скейтбордом.

The Talos Principle 2

Сиквел теж буде тривимірною грою-головоломкою з купою пазлів. Події розгортаються у футуристичному світі, наповненому різноманітними механізмами.

Neva

Нова пригода з приємною стилістикою від Nomada Studio, відомої завдяки GRIS.

Cat Quest: Pirates of the Purribean

Милий екшен про пригоди кота-пірата в Карибському морі. Будуть бої, пошук секретів і подорожі на кораблі. Реліз — у 2024 році.

Foamstars

Черговий молодіжний онлайн-шутер. У грі з видом від третьої особи яскраві персонажі стріляють один в одного великими пінними бульбашками. Square Enix намагається відвоювати трохи слави у Fortnite.

Teardown

Воксельна пісочниця з можливістю зруйнувати будь-який предмет оточення вийде на PlayStation.

The Plucky Squire

Геймплейний трейлер цікавого пригодницького екшену. Частина подій гри розгортається на сторінках малюнків, а інша — в реальності.

Towers of Aghasba

Новий симулятор виживання в фентезійному світі. З особливостей — застосування глайдера, верхова їзда і незвичайні тварини.

Final Fantasy XVI

Похмурий трейлер на честь близького запуску гри. Ролик демонструє суворий тон, яким просякнута FFXVI.

Revenant Hill

Прем'єрний показ двомірної пригоди про кота Твігса, який шукає спокійне місце в небезпечному світі, щоб нарешті виспатися.

Street Fighter 6

Трейлер сюжетного режиму з можливістю створити свого персонажа. В історії братимуть участь знамениті бійці з серії.

Ultros

Космічна науково-фантастична пригода, яка вийде в 2024 році. Користувачам належить дослідити гігантську утробу Саркофаг і здолати древню демонічну істоту на ім'я Ультрас.

PS VR2

Помітну частину презентації присвятили анонсам для гарнітури віртуальної реальності. На пристрої з'являться ремейк Resident Evil 4, Crossfire: Sierra Squad, Arizona Sunshine 2, Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, Synapse і Beat Saber з піснями Queen.

Marathon

Новий багатокористувацький шутер від Bungie, творців Halo і Destiny. У грі будуть багаті можливості для налаштування персонажа, зброї і навіть геймплея в цілому. А ще обіцяють цікавий всесвіт зі своїми історіями.

Concord

Ще один багатокористувацький шутер і теж від внутрішньої команди Sony — Firewalk Studios. Реліз відбудеться десь в 2024 році на ПК і PlayStation 5.

