Bethesda Game Studios збирається створити культовий хіт.

Після демонстрації Star Wars Outlaws користувачі почали порівнювати гру з Red Dead Redemption 2, чим порадували креативного директора Джуліана Геріті. А ось керівник Bethesda Game Studios Тодд Говард вирішив самостійно провести аналогічні паралелі. Він вважає, що Starfield має схожість з RDR 2.

Такою думкою директор поділився в інтерв'ю IGN. Говард заявив: "Це ігри, які поміщають вас у світ, переносять вас у якесь місце. Тож я думаю, що вона [Starfield], як потік, імовірно, більше схожа на [Red Dead Redemption 2]. Я живу західним фентезі. А в цій грі ви живете фантазією дослідника, і іноді це відбувається на безплідній планеті, де нічого не відбувається".

За словами Говарда, Starfield також має риси Fallout і The Elder Scrolls – двох найвідоміших серій Bethesda. Вони будуть помітні, попри різницю в антуражах. "У неї є схожість з The Elder Scrolls і Fallout, з тим, що ми зробили, з тим, як це відчувається в руках, з деякими певними механіками", — додав керівник.

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Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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