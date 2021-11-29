Assassin's Creed Valhalla / фото Ubisoft
Не встиг в PlayStation Store закінчитися розпродаж на честь чорної п'ятниці, як вже стартував новий. Він називається "Новорічні пропозиції" і, як зрозуміло з назви, приурочений до майбутнього свята. Акція триватиме до 23 грудня, 01:59 за київським часом.
Знижки в рамках розпродажу досягають 75%. Ціни знизилися навіть на окремі новинки. Серед них є Disciples: Liberation, Lost in Random та інші. Ексклюзиви PlayStation теж присутні серед акційних товарів. Наприклад, у списку є God of War і Marvel's Spider-Man.
Кращі пропозиції на розпродажі
- Assassin's Creed Valhalla Deluxe — 1274 гривні;
- Marvel's Spider-Man — 599 гривень;
- Watch Dogs: Legion — Deluxe Edition — 668 гривень;
- God of War — 324 гривні;
- Gran Turismo Sport — 324 гривні;
- Disciples: Liberation — 1199 гривень;
- Far Cry 5: Gold Edition — 749 гривень;
- Little Nightmares II Deluxe Edition — 803 гривні;
- Resident Evil 7 — 324 гривні;
- Lost in Random — 669 гривень;
- Fallout 4 — 259 гривень;
- Persona 5 Royal Deluxe Edition — 699 гривень;
- Ремейк Resident Evil 2 — 479 гривень;
- Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 гривні;
- Assassin's Creed The Ezio Collection — 350 гривень;
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 359 гривень.