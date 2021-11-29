Sony продовжує радувати аудиторію цікавими пропозиціями.

Не встиг в PlayStation Store закінчитися розпродаж на честь чорної п'ятниці, як вже стартував новий. Він називається "Новорічні пропозиції" і, як зрозуміло з назви, приурочений до майбутнього свята. Акція триватиме до 23 грудня, 01:59 за київським часом.

Знижки в рамках розпродажу досягають 75%. Ціни знизилися навіть на окремі новинки. Серед них є Disciples: Liberation, Lost in Random та інші. Ексклюзиви PlayStation теж присутні серед акційних товарів. Наприклад, у списку є God of War і Marvel's Spider-Man.

Кращі пропозиції на розпродажі

Assassin's Creed Valhalla Deluxe — 1274 гривні;

Marvel's Spider-Man — 599 гривень;

Watch Dogs: Legion — Deluxe Edition — 668 гривень;

God of War — 324 гривні;

Gran Turismo Sport — 324 гривні;

Disciples: Liberation — 1199 гривень;

Far Cry 5: Gold Edition — 749 гривень;

Little Nightmares II Deluxe Edition — 803 гривні;

Resident Evil 7 — 324 гривні;

Lost in Random — 669 гривень;

Fallout 4 — 259 гривень;

Persona 5 Royal Deluxe Edition — 699 гривень;

Ремейк Resident Evil 2 — 479 гривень;

Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 гривні;

Assassin's Creed The Ezio Collection — 350 гривень;

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 359 гривень.

Автор: Назар Степорук