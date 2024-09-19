Релізу God of War: Ragnarok на ПК довелося чекати два роки. На PS5 екшен вийшов у листопаді 2022-го.

Ігровий підрозділ Sony продовжує переносити PlayStation-бібліотеку на ПК. Слідом за Ghost of Tsushima і Horizon Forbidden West відбувся реліз скандинавського екшену God of War: Ragnarok. Релізу на ПК довелося чекати майже два роки.

God of War Ragnarok – пряме продовження God of War 2018 року, яке також доступне на ПК. За сюжетом сиквелу головний герой Кратос і його змужнілий син Атрей повинні запобігти Рагнареку – загибелі богів і всього сущого. Це знову зіштовхує їх із різними богами – Одіном, Тором, Фреєю та іншими.

Sony не проґавила можливість відзначити цю подію випуском launch-трейлера, в якому глядачам показали епічні фрагменти з сюжетних сцен і барвисті бої. А ще весь ролик супроводжується відгуками від авторитетних ігрових видань: вони, нагадаємо, оцінили її у 93 бали зі 100.

Які поліпшення отримала ПК-версія God of War: Ragnarok:

Необмежений фреймрейт.

Підтримку технологій масштабування зображення DLSS, AMD FSR і Intel XeSS.

Підтримку роздільної здатності 4K та екранів формату 21:9 і 32:9.

Безкоштовний додаток-рогалик "Вальгалла" включено в ПК-порт за замовчуванням.

ПК-версія God of War Ragnarok доступна в Steam і Epic Games Store. Вартість гри – 1699 гривень.

Тим часом у мережі пишуть, що ПК-версія Ragnarok відмовляється запускатися на відеокартах з менш ніж 6 ГБ відеопам'яті. Це означає, що багато власників старіших або бюджетніших ігрових ПК, приміром, GTX 1650, залишилися без можливості насолодитися одним із найочікуваніших релізів року.

Також не варто забувати про обов'язкову наявність твердотільного накопичувача (SSD) для встановлення. Буде потрібен досить ємний пристрій – 190 гігабайтів, хоча на PS5 їй потрібно до 85 ГБ. Також Sony зробила обов'язковою умовою наявність акаунта в PSN.

Очікується, що слідом за God of War Ragnarok на ПК вийдуть Demon's Souls, Turismo 7 і Marvel's Spider-Man 2. Ще в Sony нібито обговорюють можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

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