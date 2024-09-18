Одна з найкращих ігор в історії PlayStation добереться до ПК вже завтра, 19 вересня.

God of War: Ragnarok, яку багато хто називає однією з найкращих ігор в історії PlayStation, вже завтра, 19 вересня, добереться до ПК. Напередодні релізу Nvidia опублікувала результати внутрішніх тестів ПК-версії на різних відеокартах GeForce RTX 40.

"Рагнарек" протестували на комп'ютері з Intel Core i9-14900K і 64 ГБ ОЗП і на ноутбуці з Intel Core i9-13980HX і 32 ГБ ОЗП. Гра підтримує апскейлер DLSS 3, тому власники останнього покоління отримають суттєвий приріст у продуктивності.

Яка відеокарта потрібна для God of War Ragnarok

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Щоб отримати 60 кадрів за секунду за максимальних налаштувань графіки в нативному 4K і з вимкненим DLSS, знадобиться карта GeForce RTX 4070 Super, а краще RTX 4070 Ti Super. На звичайній RTX 4070 гра видаватиме близько 50 fps. GeForce RTX 4090 у цій роздільній здатності показує під сотню кадрів.

Для 2К-геймінгу вистачить і RTX 4060 Ti. RTX 4060 показує понад 60 fps при роздільній здатності 1080p і максимальних налаштуваннях. Цілком очікувано, що якщо підключити DLSS 3, то продуктивність на всіх прискорювачах стає помітно вищою.

Заодно були протестовані мобільні версії RTX 40. Виявилося, що в 1080p і на максимальних налаштуваннях графіки пристойну частоту кадрів без DLSS показує навіть мобільна GeForce RTX 4050.

Варто зауважити, що ПК-версія вимагає обов'язкової наявності твердотільного накопичувача (SSD). Буде потрібен досить місткий пристрій – 190 ГБ, хоча на PS5 їй потрібно близько 85 ГБ.

God of War Ragnarok – це продовження God of War 2018 року, м'якого перезапуску популярної франшизи в антуражі скандинавської міфології. За сюжетом сиквела, головний герой Кратос і його змужнілий син, Атрей, повинні запобігти Рагнареку – загибелі богів і всього сущого.

Sony останніми роками активно освоює ПК-ринок, випускаючи на цій платформі свої ексклюзиви. Раніше цього року вже встигли вийти Horizon Forbidden West і Ghost of Tsushima – обидві гри залучили велику кількість гравців і показали хороші продажі.

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