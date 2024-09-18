God of War Ragnarok системні вимоги: як гра працює на різних відеокартах / фото Sony

God of War: Ragnarok, яку багато хто називає однією з найкращих ігор в історії PlayStation, вже завтра, 19 вересня, добереться до ПК. Напередодні релізу Nvidia опублікувала результати внутрішніх тестів ПК-версії на різних відеокартах GeForce RTX 40.

"Рагнарек" протестували на комп'ютері з Intel Core i9-14900K і 64 ГБ ОЗП і на ноутбуці з Intel Core i9-13980HX і 32 ГБ ОЗП. Гра підтримує апскейлер DLSS 3, тому власники останнього покоління отримають суттєвий приріст у продуктивності.

Яка відеокарта потрібна для God of War Ragnarok

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  • Щоб отримати 60 кадрів за секунду за максимальних налаштувань графіки в нативному 4K і з вимкненим DLSS, знадобиться карта GeForce RTX 4070 Super, а краще RTX 4070 Ti Super. На звичайній RTX 4070 гра видаватиме близько 50 fps. GeForce RTX 4090 у цій роздільній здатності показує під сотню кадрів.
  • Для 2К-геймінгу вистачить і RTX 4060 Ti. RTX 4060 показує понад 60 fps при роздільній здатності 1080p і максимальних налаштуваннях. Цілком очікувано, що якщо підключити DLSS 3, то продуктивність на всіх прискорювачах стає помітно вищою.
  • Заодно були протестовані мобільні версії RTX 40. Виявилося, що в 1080p і на максимальних налаштуваннях графіки пристойну частоту кадрів без DLSS показує навіть мобільна GeForce RTX 4050.

Фото God of War Ragnarok 18 вересня 2024
Фото God of War Ragnarok 18 вересня 2024
Фото God of War Ragnarok 18 вересня 2024
Фото God of War Ragnarok 18 вересня 2024
Фото God of War Ragnarok 18 вересня 2024

Варто зауважити, що ПК-версія вимагає обов'язкової наявності твердотільного накопичувача (SSD). Буде потрібен досить місткий пристрій – 190 ГБ, хоча на PS5 їй потрібно близько 85 ГБ.

God of War Ragnarok – це продовження God of War 2018 року, м'якого перезапуску популярної франшизи в антуражі скандинавської міфології. За сюжетом сиквела, головний герой Кратос і його змужнілий син, Атрей, повинні запобігти Рагнареку – загибелі богів і всього сущого.

Sony останніми роками активно освоює ПК-ринок, випускаючи на цій платформі свої ексклюзиви. Раніше цього року вже встигли вийти Horizon Forbidden West і Ghost of Tsushima – обидві гри залучили велику кількість гравців і показали хороші продажі.

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