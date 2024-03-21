Якщо прозноз справдиться, то у гру можна буде зіграти наступного року.

Епічний пригодницький бойовик God of War Ragnarok, який завершує скандинавську сагу про Кратоса і Атрея, може вийти на ПК.

Інсайдер під ніком Silknigth стверджує, що Santa Monica Studio планує випустити гру для комп'ютерів на початку 2025 року. Само джерело варте довіри, оскільки нещодавно він з неймовірною точністю передбачив анонс Ghost of Tsushima: Director's Cut на ПК.

Поки що інформація від Silknigth не підтверджена, але терміни, про які говорить користувач Twitter не такі вже й дивовижні. Особливо, якщо враховувати останні заяви Sony, яка неодноразово казала про своє бажання відкрити себе світові ПК для розширення бази користувача.

Відео дня

God of War Ragnarök — основні подробиці

Як відомо, продовження God of War 2018 року під назвою God of War Ragnarök вийшла 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Ворогами для головних героїв стали Фрейя і Тор, а Тюра зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

У 2023 році з'явився натяк на продовження або як мінімум доповнення до останньої частини франшизи.

Вас також можуть зацікавити новини: