Ще одне пришестя Кратоса?

God of War Ragnarök стала епічним завершенням скандинавської саги про Кратоса і Атрея. Однак прощатися з серією рано. Нещодавно з'явився натяк на продовження або як мінімум доповнення до останньої частини франшизи.

На сайті Santa Monica Studio, відповідальної за God of War, з'явилася вакансія старшого дизайнера бойової системи. Спеціаліст повинен розробляти персонажів і босів, але його головне завдання — це створення компаньйонів. Останні були представлені в God of War Ragnarök, як помічники для гравців. Користувачі могли розблокувати і застосовувати спеціальні вміння соратників в певних битвах.

Потенційний старший дизайнер бойової системи буде точно працювати над проєктом, пов'язаним з пригодами Кратоса. В оголошенні безпосередньо вказано обов'язкове "знання God of War (2018) і God of War Ragnarok (2022)", а також геймплейних систем з останньої частини. Звідси напрошується висновок, що Santa Monica Studio або створює сюжетне доповнення, або продовження культової франшизи на основі попередніх напрацювань.

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God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийшла 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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