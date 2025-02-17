Rebel Wolves вирішила зробити вампірів трохи оригінальнішими.

Наративний директор Rebel Wolves Якуб Шамалек розповів, як створювався світ The Blood of Dawnwalker і чим вампіри в новій RPG відрізняються від звичних образів.

Коли геймдиректор "Відьмака 3" Конрад Томашкевич запропонував Шамалеку зайнятися сценарієм, він мав лише одну умову: головний герой має бути людиною вдень і вампіром уночі, все інше доводилося придумувати з нуля. У цей час наративний директор вивчав історію 14 століття, і феодальне суспільство ідеально вписалося в концепцію. Так виник світ, де вампіри правлять людьми, стягуючи з них податок кров'ю.

Однак створити унікальний образ було складно, тема вампірів настільки популярна, що будь-які нові версії скочуються в повторення. У The Blood of Dawnwalker вампіри стали не просто хижаками, а верхівкою соціальної піраміди. Їхня влада не тримається тільки на страху, вони забезпечують порядок, і частина людей приймає їхнє панування як даність.

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Важливою частиною опрацювання світу став список вампірських здібностей з інших творів, розробники намагалися не повторювати чужі ідеї. Наприклад, їхні вампіри не бояться води, тому що у відкритому світі з річками це було б лише дратівливим обмеженням. Головною унікальною рисою стали ікла: у цьому світі, щоб перетворити людину на вампіра, потрібно вирвати ікло в іншого вампіра і встромити його в серце жертви. Позбавлення зубів для них - не просто біль, а символічна втрата сили і влади.

Шамалек зазначив, що The Blood of Dawnwalker не буде постійно підказувати гравцеві, куди йти і що робити. Розробники хочуть, щоб світ розкривався природним чином, а не через спливаючі підказки та маркери на карті. Він також вважає, що в ігровій індустрії сюжетна частина розвивається повільніше, ніж технічна, оскільки великі студії бояться ризикувати.

Раніше творчий директор The Blood of Dawnwalker розповідав, що гра проходиться за 30-40 годин. Усе ж це дебютний проєкт невеликої команди.

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