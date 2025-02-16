Команда розробників невелика, до того ж це їхній дебютний проєкт.

Творчий директор Rebel Wolves Матеуш Томашкевич розповів про тривалість The Blood of Dawnwalker.

За його словами, гра розрахована на 30-40 годин, що, на думку розробників, є оптимальним балансом між насиченістю контенту та доступністю для гравців. Томашкевич наголосив, що студія невелика, а сам проєкт - дебютний, тому амбіції на сотні годин геймплею поки що не входять у плани.

Незважаючи на порівняно компактні масштаби, команда прагне створити гру, що відповідає рівню якості "Відьмака 3", над яким у минулому працювали розробники. За словами Томашкевича, головне для Rebel Wolves - не просто тривалість, а насиченість гри подіями, якісний сюжет і опрацьовані механіки:

Відео дня

"Я не вважаю, що категорія гри має визначатися її довжиною. У Call of Duty немає кампаній на 100 годин, але ніхто не називає її АА-тайтлом або інді. Справа не в кількості контенту, а в його глибині та якості".

Раніше Матеуш Томашкевич розповів, що в The Blood of Dawnwalker можна буде вбивати всіх NPC, зокрема й сюжетних. Розробники хочуть дати гравцеві більше геймплейної свободи, порівняно з "Відьмаком".

Вас також можуть зацікавити новини: