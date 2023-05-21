Такої думки дотримується генеральний директор видавництва Take-Two Interactive.

В ігровій індустрії все частіше ведуться дебати на тему застосування штучного інтелекту при розробці проєктів. Нещодавно щодо цього висловився генеральний директор Take-Two Interactive, компанії-видавця GTA V, Штраус Зельник. На його думку, створювати інтерактивні розваги повинні люди, а не ШІ.

Керівник поділився відповідною думкою під час сесії відповідей на запитання інвесторів після публікації фінансового звіту. Зельник заявив: "Останні досягнення в галузі ШІ дивують і хвилюють багатьох. Для нас вони цікаві, але зовсім не дивні. Ми віримо, що ШІ дозволить нам краще та ефективніше виконувати свою роботу, ви говорите про інструменти, а це просто кращі та ефективніші інструменти".

"Я хотів би сказати, що розвиток ШІ полегшить створення хітів, але, очевидно, це не так. Хіти створюються геніями. А набори даних плюс обчислення плюс великі мовні моделі не рівні геніальності. Геніальність — це доля людей, і я вірю, що так буде і надалі", - продовжив Зельник.

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Тобто генеральний директор Take-Two Interactive допускає застосування штучного інтелекту при розробці ігор. Але він виключає майбутнє, в якому ШІ буде керувати виробництвом замість людей.

Останні приклади застосування ШІ при розробці ігор

Під час створення шутера High on Life від Джастіна Ройланда, творця "Ріка і Морті", використовувалися нейромережі. Однак творчий керівник теж вважає ШІ лише інструментом, що спрощує роботу.

Square Enix в квітні випустила ремейк візуальної новели The Portopia Serial Murder Case на основі штучного інтелекту. Гра отримала 90% негативних відгуків, тому що нейромережа не розуміла текстові запити користувачів. Через це проходження сильно ускладнювалося.

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