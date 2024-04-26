Потихеньку триває робота над ремейком культової гри Gothic, яка вийшла ще 20 років тому. Нещодавно розробники представили колекційне видання, яке не сподобалося помітній частині спільноти.
У коробці, крім самої гри, найвідданіші шанувальники виявлять настінну Маску Сплячого (головного антагоніста гри), саундтрек, а також шкіряний браслет і блокнот – і усе це за 200 євро.
Учасники спільноти Gothic у Steam вважають, що за такий цінник варто було б запропонувати повноцінну фігурку і карту колонії, оскільки такі предмети мають набагато цікавіший вигляд на поличці. Крім того, декому б хотілося отримати артбук.
Зокрема геймери залишилися незадоволеними тим фактом, що у гри все ще немає дати виходу, хоча з моменту виходу демо-версії минуло вже понад 5 років, але видавець уже продає колекційку.
Разом із колекційкою автори Gothic 1 Remake показали пачку скріншотів, які дають уявлення про те, чого Alkimia Interactive прагне досягти. На кадрах зображені місцеві локації та персонажі, включно з усіма улюбленим Дієго.
Ремейк Gothic - основні подробиці
- За створення гри відповідає новостворена команда Alkimia Interactive. У 2019 році студія випустила пробну версію, і на її основі зібрала відгуки від спільноти щодо бачення ремейка. Цей грабельний тизер з'явиться у вашій бібліотеці під час купівлі будь-якої з частин Gothic.
- За словами розробників, сюжет у римейку Gothic залишиться колишнім, а ось геймплей, зокрема, бойову систему модернізують. Його хочуть осучаснити з урахуванням поточних тенденцій.
- Загалом, ремейк має бути вірним оригіналу, що задовольнить старих фанатів
- Ремейк створюється для ПК, PS5 і Xbox Series X. Спочатку вихід ремейка мав відбутися в березні 2023 року, але тепер автори орієнтуються на 2025-й.