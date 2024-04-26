Сама колекційка має мізерний вигляд як за свої гроші, більше того, у гри все ще немає дати виходу.

Потихеньку триває робота над ремейком культової гри Gothic, яка вийшла ще 20 років тому. Нещодавно розробники представили колекційне видання, яке не сподобалося помітній частині спільноти.

У коробці, крім самої гри, найвідданіші шанувальники виявлять настінну Маску Сплячого (головного антагоніста гри), саундтрек, а також шкіряний браслет і блокнот – і усе це за 200 євро.

Учасники спільноти Gothic у Steam вважають, що за такий цінник варто було б запропонувати повноцінну фігурку і карту колонії, оскільки такі предмети мають набагато цікавіший вигляд на поличці. Крім того, декому б хотілося отримати артбук.

Зокрема геймери залишилися незадоволеними тим фактом, що у гри все ще немає дати виходу, хоча з моменту виходу демо-версії минуло вже понад 5 років, але видавець уже продає колекційку.

Разом із колекційкою автори Gothic 1 Remake показали пачку скріншотів, які дають уявлення про те, чого Alkimia Interactive прагне досягти. На кадрах зображені місцеві локації та персонажі, включно з усіма улюбленим Дієго.

Ремейк Gothic - основні подробиці

За створення гри відповідає новостворена команда Alkimia Interactive. У 2019 році студія випустила пробну версію, і на її основі зібрала відгуки від спільноти щодо бачення ремейка. Цей грабельний тизер з'явиться у вашій бібліотеці під час купівлі будь-якої з частин Gothic.

За словами розробників, сюжет у римейку Gothic залишиться колишнім, а ось геймплей, зокрема, бойову систему модернізують. Його хочуть осучаснити з урахуванням поточних тенденцій.

Загалом, ремейк має бути вірним оригіналу, що задовольнить старих фанатів

Ремейк створюється для ПК, PS5 і Xbox Series X. Спочатку вихід ремейка мав відбутися в березні 2023 року, але тепер автори орієнтуються на 2025-й.

Вас також можуть зацікавити новини: