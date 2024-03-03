Точну дату релізу так і не повідомили, але обіцяють, що вона вийде до кінця 2024 року.

Як відомо, у розробці знаходиться рімейк культової RPG Gothic, яка вийшла понад 20 років тому. Минулого літа нам показали повноцінний трейлер на рушії гри, а нещодавно розробники з Alkimia Interactive вирішили підігріти інтерес публіки порцією скріншотів.

На них можна побачити оновлені версії гоблінів, а також деталізоване обличчя Гомеза, лідера Старого Табору й одного з ключових персонажів оригінальної гри. Виглядає він досить реалістично – особливо якщо порівнювати з графікою 2001 року.

На інших двох скріншотах можна оцінити локації з ремейка – гористу місцевість з укріпленнями і підземелля. Важливо зазначити, що йдеться про ранню збірку.

Відео дня

На жаль, дату релізу ремейка нам так і не повідомили. Вона, як і раніше, очікується "колись у 2024 році" для ПК, Xbox Series і PS5.

Ремейк Gothic – основні подробиці

За створення гри відповідає новостворена команда Alkimia Interactive. Раніше студія випустила демоверсію, і на її основі зібрала відгуки від спільноти щодо бачення ремейка. Цей грабельний тизер з'явиться в бібліотеці під час купівлі будь-якої з частин Gothic.

Сюжет у ремейці залишиться незмінним, а ось геймплей, зокрема, бойову систему модернізують. Її хочуть осучаснити з урахуванням поточних тенденцій.

Загалом, ремейк має бути вірним оригіналу, що задовольнить старих фанатів.

Реліз оригінальної Gothic відбувся понад 20 років тому. Спочатку вихід ремейка мав відбутися в березні 2023 року, проте зрештою вікно виходу перенесли на 2024-й.

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