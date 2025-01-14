Ігри культової серії 'Готика' суттєво подорожчали на ПК напередодні виходу ремейку

Очевидно, що подорожчання пов'язане з високим інтересом до ремейка першої частини, який має вийти до кінця року.

Видавництво THQ Nordic несподівано підняло ціни на ігри трилогії Gothic. Причому в усіх країнах одразу. В українському Steam перша, друга і третя частина легендарної RPG-серії подорожчали в кілька разів.

Якщо раніше в Україні за Gothic, Gothic 2 і Gothic 3 просили по 169 грн, а на знижках їх і зовсім можна було урвати по 42 грн, то тепер вартість кожної дорівнює 415 грн. Для порівняння, в американському Steam ціни також зросли, але не так сильно – з 9,99 до 19,99 долара.

Примітно, що схожі зміни торкнулися в GOG та інших цифрових магазинах.

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Очевидно, що здорожчання пов'язане з високим інтересом до ремейка першої "Готики", який має вийти колись у 2025 році. Таким чином, видавець підготувався до збільшення продажів попередніх частин франшизи, заздалегідь підкоригувавши ціни.

Зрозуміло, шанувальники не в захваті від такого рішення THQ Nordic, польські геймери зокрема, які відчули на собі найбільший стрибок цін. У відгуках вони пишуть про неповагу до фанатів серії та спробу нажитися на ностальгічних почуттях.

Ремейк Gothic – основні подробиці

За створення відповідає новостворена команда Alkimia Interactive. У студії сумнівалися, що зможуть подужати ремейк культової серії, але зараз вони впевнені в релізі.

Сюжет у рімейку "Готики" залишиться колишнім, а ось геймплей, зокрема, бойову систему, модернізують. Її хочуть осучаснити з урахуванням поточних тенденцій.

Ремейк створюється для ПК, PS5 і Xbox Series X. Спочатку вихід ремейка мав відбутися ще навесні 2023 року, але тепер автори орієнтуються на 2025 рік.

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