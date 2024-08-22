Коли відбудеться реліз, все ще невідомо. Найімовірніше, варто орієнтуватися на першу половину 2025 року.

Як відомо, у розробці вже доволі тривалий час знаходиться ремейк культової RPG Gothic, яка вийшла понад 20 років тому. Відвідувачі виставки Gamescom 2024 отримали змогу особисто спробувати свіжу демоверсію ремейка та вже публікують відео з проходженням.

Наприклад, блогер HandOfUncut виклав на YouTube цілу годину геймплея, у якому можна вивчити різні елементи гри: інтерфейс, інвентар, діалоги з NPC, полювання на живність із луком і битви.

Очікується, що ремейк не тільки осучаснять з урахуванням поточних тенденцій, а й додадуть у нього новий контент, виправлять сюжетні недоліки та заповнять пробіли, а також збільшать ігровий світ. Бойова система теж буде змінена – вона буде більш сучасною та гнучкою. Загалом, ремейк має задовольнити як старих фанатів, так і привабити нових геймерів.

Основна концепція гри залишилася незмінною: ми досліджуємо відкритий світ, воюємо з людьми і чудовиськами, виконуємо завдання для представників трьох таборів і прокачуємося. Ви – Безіменний, на перший погляд, звичайний злочинець, якому визначена велика доля.

Дата релізу ремейка Gothic все ще невідома. Найімовірніше, цього року її чекати не варто. Незважаючи на відсутність дати виходу, для гри вже доступна колекційка.

Геймплей Готики ремейк

Схоже, що 2025-й буде роком RPG. До релізу наступного року вже підтверджені щонайменше Kingdom Come: Deliverance 2, Avowed, Monster Hunter Wilds, новий Fable Pokémon Legends і Expedition 33: Clair Obscur. Ну і не забуваємо про ремейк Gothic.

А тим часом у Steam змінився лідер серед найочікуваніших ігор. На перше місце вирвався довгобуд Hollow Knight: Silksong, у якого немає навіть приблизної дати виходу. Український шутер STALKER 2 потрапив у топ-5.

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