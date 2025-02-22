Розробники придумали окрему історію спеціально для демо.

THQ Nordic розіслала журналістам і стримерам нову демоверсію ремейка першої "Готики". У відкритий доступ демка вийде в Steam 24 лютого.

Демоверсія вийшла не великою, на її проходження йде близько півгодини. Розробники написали для неї окрему історію, не пов'язану з основним сюжетом. Головним героєм став Нірас, який в оригінальній грі був послушником Болотного Табору, тут він тільки потрапив у Долину Рудників, де познайомився з представниками Старого Табору і виконав для них кілька завдань.

Гравці відзначають, що геймплейно це демо набагато більше нагадує "ту саму" Gothic, ніж версія, яку представили у 2019 році. Гравцям пропонується дослідити невелику локацію біля Старого Табору і битися з кротокрисами і падальщиками.

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Гра зроблена на Unreal Engine 5, тому за якість графіки турбуватися не варто. Щоправда багато хто помічає, що з оновленою дальністю промальовування світ "Готики" здається вже зовсім крихітним.

Як уже було сказано, для звичайних гравців демо стане доступним у Steam 24 лютого після фестивалю Steam Next Fest. Повна версія гри вийде цього року, але конкретної дати поки немає.

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