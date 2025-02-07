У ролику повно кадрів з оновленої Колонії.

Студія Alkimia Interactive випустила першу серію документального мінісеріалу про те, як створюється ремейк культової RPG "Готика".

У відео розробники розкрили деталі роботи над проєктом, поділилися кадрами оновлених локацій і продемонстрували ключові зміни в атмосфері гри.

Творці підкреслили, що прагнуть передати дух оригінальної Gothic, але водночас модернізувати візуальний стиль і механіку. У ролику можна побачити, як класичні локації поєднуються з поліпшеною деталізацією навколишнього світу. Також показано фрагменти геймплею, наприклад, Безіменний навчився повноцінно дертися стрімкими скелями.

Відео дня

В обговоренні взяли участь голова Alkimia Interactive Райнхард Полліче, композитор Кай Розенкранц, який повернувся до роботи над серією, і арт-директор Даніель Канділь. Вони розповіли про своє бачення ремейка і про те, які виклики стоять перед командою.

Дата виходу Gothic 1 Remake поки невідома, але видавець THQ Nordic натякнув, що нові подробиці можуть з'явитися на фестивалі Steam Next Fest у Steam, який відбудеться з 24 лютого по 3 березня.

Раніше ми розповідали, що в українському Steam різко зросли ціни на ігри з культової серії "Готика".

Вас також можуть зацікавити новини: