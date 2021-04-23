Випробувати безкоштовно кооперативний екшен можна до 25 квітня в Steam.

В кооперативному екшені Warhammer: Vermintide 2 стартували безкоштовні вихідні. Всі бажаючі можуть випробувати ПК-версію гри в магазині цифрової дистрибуції Steam. Акція завершиться 25 квітня о 23:00 за київським часом.

Також до 4 травня Warhammer: Vermintide 2 можна буде придбати за знижкою у 75%.

Трейлер Warhammer: Vermintide 2

Детальніше про Warhammer: Vermintide 2

Дії другої частини кооперативного екшену Warhammer: Vermintide розгортаються навколо імперського міста Хельмгарт, де п'ятірці хоробрих героїв належить битися не лише з представниками раси двоногих щуролюдей Скавенів, але й проти нового могутнього ворога — сил Хаосу, послідовників культу Нургла, наступаючих на землі імперії.

У гравця на вибір 5 персонажів з унікальними навичками і трьома спеціалізаціями, що впливають на геймплей.

Warhammer: Vermintide 2 вийшов у 2018 році і був добре сприйнятий аудиторією. В Steam у гри понад 80% позитивних відгуків на основі 50 тисяч користувальницьких рецензій.

Нагадаємо, на іншому цифровому майданчику, Epic Games Store, проходить роздача рольового екшену Hand of Fate 2 та хоррора Alien: Isolation, створеного за мотивами культового фільму "Чужий" Рідлі Скотта. Отримати обидві гри безкоштовно можна до 29 квітня.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов