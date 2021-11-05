Французьке видавництво влаштує роздачу на честь своєї 35 річниці.

Нещодавно Ubisoft оголосила про низку заходів на честь свого 35-річчя. Французьке видавництво організувало розпродаж, безкоштовні вихідні в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint і щоденний конкурс з можливістю отримати купон на $1 тисячу. У майбутньому користувачів також чекає роздача ігор, проте компанія не вказала, яких саме. Зате інформацією на цей рахунок поділився користувач сайту Dealabs під псевдонімом billbil-kun. За його словами, зовсім скоро всі бажаючі зможуть безкоштовно обзавестися відразу трьома частинами Assassin's Creed.

Тут варто відзначити, що інформації можна довіряти. Відвідувачі Dealabs, які публікують витоки, повинні надавати докази своїх слів адміністрації ресурсу. В іншому випадку їх пости видаляються. Раніше користувачі згаданого порталу вже кілька разів розкривали добірки проектів в PS Plus до офіційного анонса.

Що стосується роздачі Assassin's Creed, то мова йде про три частини Chronicles. Вони будуть безкоштовними з 9 по 12 листопада. У цей період всі бажаючі зможуть зайти на спеціальну сторінку з подарунками від Ubisoft і додати ігри у власну бібліотеку. Роздача пройде тільки на ПК.

Детальніше про Assassin's Creed Chronicles

Це двомірні екшени з елементами стелса і платформінга. Геймплей в них перекочував з основних частин франшизи, але з деякими змінами. Користувачі здатні по-різному вбивати ворогів, застосовувати акробатичні навички та допоміжні пристрої.

Події Assassin's Creed Chronicles розгортаються в Китаї, Індії та Росії в різні часові періоди.

Автор: Назар Степорук