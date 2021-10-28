Гравцям належить у складі розвідувального загону відвідати таємниче місто.

У популярній багатокористувацької грі World of Tanks почалася тимчасова подія на честь Хелловіна. Користувачам належить відвідати таємниче місто і битися там з незвичайною технікою.

Як повідомила Wargaming, подія під назвою "Мирний: Надія" триватиме до 11 листопада. За її створення відповідав київський офіс компанії, який спеціалізується на роботі зі штучним інтелектом. У минулому Wargaming Kyiv вже відзначилася кількома тимчасовими заходами з PvE-режимами для World of Tanks. Серед прикладів можна згадати "Дорогу на Берлін", "Останній рубіж" і торішній хелловінський івент "Мирний-13".

Суть нової події

Захід дозволяє гравцям об'єднатися в розвідувальні загони по п'ять чоловік і відправитися в Мирний. Це місто спорожніло після таємничого надприродного інциденту. У ньому ввели надзвичайний стан, а всіх жителів евакуювали. Беручи участь у події, користувачі зможуть дізнатися, що сталося в Мирному.

Вивчення міста буде супроводжуватися битвами з незвичайними ворогами під управлінням штучного інтелекту. На легкому рівні складності битви діляться на три фази, а не середньому і важкому з'являється додатковий етап — сутичка з грізним суперником на ім'я Невразливий.

Нагороди за участь у заході "Мирний: Надія"

У боях користувачі будуть добувати ключі для розшифровки спеціальних колекційних предметів — плівок з даними. Всього їх вісім, і кожна містить важливу інформацію про Невразливого.

За розшифровку набору плівок гравці отримають американський преміум-танк VII рівня King Tiger і ексклюзивний 3D-стиль Nox Tenebris для нього.

Ключі також можна придбати у внутрішньому магазині World of Tanks за реальні гроші.

Автор: Назар Степорук