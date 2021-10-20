У список потрапили система скарг, фракційні війни, інтерфейс аукціону і багато іншого.

На виході MMORPG New World від Amazon Games зіткнулася з безліччю проблем. Головною з них стали черги, через які доводилося годинами чекати можливості потрапити на сервер. Потім з'явилася інформація про ботів-рибалок і застосування системи скарг для перемог у фракційних війнах. А нещодавно з'ясувалося, що на цьому список не закінчується. Розробники закликали користувачів розповісти про 20 головних проблем New World. Аудиторія відгукнулася і повідомила про свої претензії.

Основні недоліки визначалися на Reddit шляхом голосування. Спочатку користувачі написали в коментарях про проблеми, які їм здалися найбільш значущими. Потім відвідувачі форуму почали віддавати бали повідомленням з найбільш важливими претензіями. Записи, які набрали найбільше очок, визнані переможцями. А згадані в них недоліки увійшли до двадцятки головних проблем New World.

Претензій загалом набралося чимало. Деякі з них глобальні, наприклад, вибір фракції. Користувачі завжди приєднуються до лідера, адже вступати до лав відстаючих немає сенсу. New World ніяк не мотивує до боротьби, через що створюється дисбаланс. Гравці також згадали про застосування системи репортів для блокування супротивників з іншої гільдії і відсутності статистики для "танків" і лікарів в групових боях.

З більш дрібних проблем користувачі відзначили, що команди на зміну зброї не можна поставити в чергу, як атаки. Інтерфейс аукціону занадто незручний, а швидке перемикання між комплектами спорядження не реалізовано.

Коротко про New World

New World — це перший великий успіх Amazon за 10 років існування ігрового підрозділу компанії.

Гра в жанрі MMORPG ще цього літа на етапі бета-тестування привернула увагу користувачів. Тоді піковий онлайн New World в Steam перевищив 200 тисяч чоловік. На релізі цей рекорд вдалося побити.

У New World потрібно досліджувати світ, прокачувати персонажів, виконувати квести, ходити в підземелля, битися з босами і вирішувати головоломки. Можна також збирати ресурси, розвивати власну базу і брати участь в битвах.

Автор: Назар Степорук